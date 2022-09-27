Шилейко Петр Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилейко Петр Антон.

Шилейко Петр Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шилейко Петр Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Горждовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.