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Помыткин Павел Деиентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Помыткин Павел Деиентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Сердежской

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