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Федотов Василий Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Василий Игнатьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, д. Александровка

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