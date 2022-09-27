Орачев Николай Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрачев Николай Ив.

Орачев Николай Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орачев Николай Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Карачевский уезд, Ивонинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.