Заварыгин Федор Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаварыгин Федор Родионов

Заварыгин Федор Родионов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заварыгин Федор Родионов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Жикьинской, д. Караван

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.