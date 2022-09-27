Вайткевич Ив. Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайткевич Ив. Франц.

Вайткевич Ив. Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайткевич Ив. Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Ширвинтская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.