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Варгук Александр Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варгук Александр Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Александров., с. Абулово

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