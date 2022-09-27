Теребас Пав. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеребас Пав. Дан.

Теребас Пав. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теребас Пав. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Вирбалишской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.