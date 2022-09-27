Поляков Николай Аггеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Николай Аггеев

Поляков Николай Аггеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поляков Николай Аггеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Новопанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.