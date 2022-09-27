Мельников Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Федор Павлович

Мельников Федор Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельников Федор Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Столбовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.