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Кобылянский Василий Федосьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобылянский Василий Федосьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, г. Геническ

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