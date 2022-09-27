Христофоров Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристофоров Вас.

Христофоров Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Христофоров Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Суджанский уезд, Миропольск. д. Запалье.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.