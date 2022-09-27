Прилуцкий Сем. Лейб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуцкий Сем. Лейб.

Прилуцкий Сем. Лейб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прилуцкий Сем. Лейб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, гор., Вознесенск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.