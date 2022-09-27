Лукашин Дмитр. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашин Дмитр. Федор.

Лукашин Дмитр. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукашин Дмитр. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Сашкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.