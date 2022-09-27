Братышко Петр Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБратышко Петр Филимонов

Братышко Петр Филимонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Братышко Петр Филимонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Денисовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.