Петренко Гавр. Севаст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Гавр. Севаст.

Петренко Гавр. Севаст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петренко Гавр. Севаст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Хорошевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.