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Абросимов Николай

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абросимов Николай
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, д. Черный Вак…

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