Рядных Тимоф. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРядных Тимоф. Петр.

Рядных Тимоф. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рядных Тимоф. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Бобрыш. д. Наг.-Колод.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.