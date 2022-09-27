Шаманаем Наум Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманаем Наум Игнатьев

Шаманаем Наум Игнатьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаманаем Наум Игнатьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.