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Бондарев Сем. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондарев Сем. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Курасовской д. Орловка.

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