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Сыч Яков (незакон.)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сыч Яков (незакон.)
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Помокельск., с. Полкрив.

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