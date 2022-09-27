Краснопольский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснопольский Петр Иванович

Краснопольский Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснопольский Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Сокурская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.