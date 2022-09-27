Ульянов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Василий

Ульянов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ульянов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Ординск., с. Ордин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.