Гуревич Илья Ицков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуревич Илья Ицков

Гуревич Илья Ицков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуревич Илья Ицков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Русаковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.