Чертенков Ив. Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертенков Ив. Полик.

Чертенков Ив. Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чертенков Ив. Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Боровленской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.