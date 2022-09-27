Гудушаури Александр Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудушаури Александр Давидов

Гудушаури Александр Давидов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гудушаури Александр Давидов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Душетский уезд, Чопоротское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.