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Сцицевич Сем. Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сцицевич Сем. Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Самаровичской

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