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Лютиков Серг. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лютиков Серг. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Тоцкой, с. Кирсан.

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