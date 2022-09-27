Каленичев Вас. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаленичев Вас. Афан.

Каленичев Вас. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каленичев Вас. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Болховский уезд, Наседкино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.