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Бриханов Прокофий Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бриханов Прокофий Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Таблежской, д. Сидрино

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