Дерюжкин Яков Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерюжкин Яков Петр.

Дерюжкин Яков Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дерюжкин Яков Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мосальский уезд, Батачелск., д. Лакрашево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.