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Демьяненко Илларион Марков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демьяненко Илларион Марков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Тополинской, Н.-Песчан.

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