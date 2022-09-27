Демьяненко Фома Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемьяненко Фома Ив.

Демьяненко Фома Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демьяненко Фома Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюменский уезд, Покровской, д. Зубовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.