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Маринский Пав. Зин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маринский Пав. Зин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольск. В.-Дворы.

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