Тип Иоганес Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТип Иоганес Егоров

Тип Иоганес Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тип Иоганес Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Кагентакск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.