Дунда Тихон Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунда Тихон Иосиф.

Дунда Тихон Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дунда Тихон Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, д.Котелкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.