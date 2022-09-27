Бачаров Андрей Пуд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБачаров Андрей Пуд.

Бачаров Андрей Пуд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бачаров Андрей Пуд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, с. Косых.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.