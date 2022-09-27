Смирнов Федор Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Федор Матв.

Смирнов Федор Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Федор Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Починковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.