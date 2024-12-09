Ведешкин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедешкин Александр Александрович

Ведешкин Александр Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ведешкин Александр Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Шуйская, д. Ивановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.