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Попачев Петр Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попачев Петр Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташенской

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