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Понасдырь Серг. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Понасдырь Серг. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Поповской

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