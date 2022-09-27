Штыков Даниил Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтыков Даниил Демьянов

Штыков Даниил Демьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Штыков Даниил Демьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Ямкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.