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Евграшкин Никол. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евграшкин Никол. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Шапкино

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