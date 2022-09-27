Онучин Куз. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнучин Куз. Афан.

Онучин Куз. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онучин Куз. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Кукнурск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.