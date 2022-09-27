Галкин Вас. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Вас. Вас.

Галкин Вас. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галкин Вас. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.