Шерстобитов Лазарь Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстобитов Лазарь Петр.

Шерстобитов Лазарь Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шерстобитов Лазарь Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Смоленской, д. Корчан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.