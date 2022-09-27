Романов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Александр Матвеевич

Романов Александр Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Александр Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Полевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.