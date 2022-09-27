Трибай Нест. Исаев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрибай Нест. Исаев.

Трибай Нест. Исаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трибай Нест. Исаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Ниспоренск., с. Черешты

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.