Толокопчик Ив. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолокопчик Ив. Мих.

Толокопчик Ив. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толокопчик Ив. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, с. Грязное.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.