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Попов Як. Макар

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Як. Макар
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Фащовской

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